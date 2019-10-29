"تيار المستقبل" يدعو مناصريه إلى الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشوارع والساحات

دعا تيار المستقبل اللبناني مناصريه إلى عدم عرقلة حركة التنقل في الشوارع، بعد أن قام بعض مؤيديه بقطع طرق في بيروت، احتجاجا على إعلان رئيس الوزراء وزعيم التيار سعد الحريري الاستقالة.

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ولفت تيار المستقبل في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن "بعض الشبان يقدمون على قطع بعض الطرق في العاصمة بيروت والمناطق".

ودعا "المستقبل" جميع أنصاره، بتوجيه من الحريري، إلى "الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشوارع والساحات، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تنقل المواطنين".

المصدر: RT