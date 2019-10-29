 
مباشر

الاتحاد الأوروبي "حذر" من دعوات واشنطن له للتواجد شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي
AFP JOHN THYS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmmt

قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي يظهر حذرا شديدا تجاه دعوة الولايات المتحدة، لدوله الأعضاء "لتحمل مسؤولياتها"، بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووفقا للوكالة الإيطالية، فإن الدعوة الأمريكية تتماهى مع مقترح ألماني بضرورة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا تخضع لمراقبة دولية، والذي أظهر الأوروبيون نفس الحذر تجاهه.

إقرأ المزيد
أوروبا تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة
أوروبا تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة

وتأتي هذه المواقف على هامش دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" منتصف الشهر القادم، والذي من المنتظر أن تحضره الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، التي ذكرت بأن "الأوروبيين هم من دعوا أولا لمثل هذا الاجتماع لمعاينة التطورات بعد الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا والعملية العسكرية التركية التي أعقبته في المنطقة".

ويرفض الأوروبيون، حتى الآن، الانخراط ككتلة واحدة ميدانيا في الصراع الدائر في سوريا، رغم أنهم يشددون على مساهماتهم في الجهد الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" وتصميمهم على متابعة هذا النهج.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد 3 أيام في بئر.. نهاية مأساوية لطفل هندي