المنسق الأممي في لبنان يحث السلطات على تشكيل حكومة جديدة سريعا

حث المنسق الأممي الخاص في لبنان يان كوبيش، السلطات اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة، وذلك إثر إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم الاستقالة.

وفي بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، دعا كوبيش السلطات في بيروت إلى "العمل بحزم وبسرعة، وفق المعايير الدستورية، لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الناس وقادرة على كسب ثقتهم، لتوفير الأمن والنظام واحترام القانون والسهر على الإصلاحات والتغييرات العميقة وتنفيذها ووقف التدهور الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الانتعاش والتنمية المستدامة والنمو الذي يشمل الجميع والاستقرار ووحدة لبنان وشعبه".

كما دعا جميع القادة والقوى السياسية إلى الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تشعل التوترات وتحرض على المواجهة والعنف"، وطلب من جميع اللبنانيين الحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

ولفت إلى "ضرورة الحفاظ على النظام والأمن واحترام القانون.. وحماية المتظاهرين المدنيين الذين عليهم "الالتزام بالطابع السلمي لمظاهراتهم".

وختم كوبيش بالقول إن "الأحزاب السياسية تتحمل كامل المسؤولية عن سلوك وأفعال مناصريها والسيطرة عليهم".

المصدر: RT