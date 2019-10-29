قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة روسيا أو إيران أو الحكومة السورية الحالية على حقول النفط في شمال سوريا.

وقال بينس في تصريح لـ"PBS": "لا تتوهموا، أوضح الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا. سوف نستخدم هذه القوات في المقام الأول لضمان حماية حقول النفط في شمال سوريا".

ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأمريكية ستتعاون مع حلفائها المعارضين المسلحين من السوريين الأكراد، قائلا: "سنعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا الأكراد لضمان ألا تذهب عائدات هذا النفط إلى أيدي إيران، وحتى لا تقع في أيدي النظام، أو في أيدي روسيا".

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن القوات الأمريكية ستتعاون مع الأكراد حتى لا ينتعش تنظيم "داعش" في تلك المناطق.

المصدر: تاس