أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله بألا تقوض استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقرار البلاد.

وقال ماس للصحفيين عقب لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن "التطورات اللاحقة في لبنان تتسم بالنسبة لنا وللمنطقة برمتها بأهمية حاسمة. ونأمل بأن تكون الاحتجاجات المستقبلية المحتملة سلمية".

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وأضاف الوزير قوله: "لا نريد فراغا سياسيا" في لبنان.

ويأتي ذلك عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك وسط استمرار الأزمة ومظاهرات الاحتجاج في لبنان.

المصدر: رويترز