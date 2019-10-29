دانت "حماس" مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر علمي في دبي. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن هذه المشاركة تعتبر "إصرارا على التطبيع مع المحتل الذي يواصل احتلاله لأرض فلسطين".

وأشار قاسم إلى أن هذا السلوك المدان، "يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد شعبنا ومقدساته".

وشدد قاسم على "ضرورة بقاء الاحتلال الإسرائيلي كعدو مركزي للأمة، داعيا إلى توحد طاقات كل مكونات الأمة لمواجهة هذا الاحتلال".

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من جانبه رحب موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، بمشاركة وفد طلابي إسرائيلي في الأولمبياد العالمي للروبوت الذي جرى في دبي قبل أيام بحضور 119 دولة، وفيه فاز الوفد الإسرائيلي، الذي ضم 5 تلاميذ من مدارس ثانوية، بالميدالية الفضية. وتلخصت المسابقة، الهادفة للحفاظ على البيئة، بجمع القمامة من المحيطات، عن طريق روبوتات تم تطويرها من قبل الوفود المشاركة.

المصدر: وكالات