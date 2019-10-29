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حزب الكتائب اللبناني: الحريري اتخذ قرارا تاريخيا ولابد من تشكيل حكومة اختصاصيين

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حزب الكتائب اللبناني: الحريري اتخذ قرارا تاريخيا ولابد من تشكيل حكومة اختصاصيين
Reuters Mohamed Azakir
سعد الحريري (يمين) سامي الجميل (يسار)
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أكد رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، أن إرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت"، داعيا إلى تشكيل حكومة "اختصاصيين" وإجراء انتخابات مبكرة.

وكتب الجميل في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" في معرض تعليقه على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: "قرار تاريخي في ظرف تاريخي. إرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت. تحية إجلال لكل لبنانية ولبناني من الشمال إلى الجنوب".

وأضاف الجميل: "هذه بداية مسار التغيير الذي يستمر باحترام الدستور وإرادة الناس بتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة لنترك الشعب اللبناني يحاسب ويغير". 

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المصدر: RT

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