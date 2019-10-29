قالت وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن، إن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم كانت ضرورية من أجل منع لبنان من الانزلاق إلى الاقتتال الداخلي.

استقالة الرئيس #سعد_الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط #بيروت. — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) 29 октября 2019 г.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن الاستقالة ضرورية ولا سيما في ضوء الخطر الذي ظهر اليوم في اشتباكات دارت وسط بيروت.

المصدر: "تويتر"