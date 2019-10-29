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وزيرة داخلية لبنان: استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم

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وزيرة داخلية لبنان: استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم
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ريا الحسن
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قالت وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن، إن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم كانت ضرورية من أجل منع لبنان من الانزلاق إلى الاقتتال الداخلي.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن الاستقالة ضرورية ولا سيما في ضوء الخطر الذي ظهر اليوم في اشتباكات دارت وسط بيروت.

المصدر: "تويتر"

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