وزيرة داخلية لبنان: استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم
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قالت وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن، إن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم كانت ضرورية من أجل منع لبنان من الانزلاق إلى الاقتتال الداخلي.
استقالة الرئيس #سعد_الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط #بيروت.— Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) 29 октября 2019 г.
وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن الاستقالة ضرورية ولا سيما في ضوء الخطر الذي ظهر اليوم في اشتباكات دارت وسط بيروت.
المصدر: "تويتر"
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