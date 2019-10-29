دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السلطات اللبنانية إلى التعاون لضمان وحدة لبنان، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة "خطيرة جدا" إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأضاف أن لبنان "يمر بأزمة خطيرة للغاية منذ أسبوعين، مع زيادة احتجاجات المواطنين والحوادث والتوترات ووجود أزمة ثقة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الحريري خرج من قصر بعبدا بعد تقديم استقالة خطية من دون الإدلاء بأي تصريح، وذلك في أعقاب تقديم استقالته في كلمة له من بيت الوسط.

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وأكد الحريري أن استقالته جاءت تجاوبا "مع إرادة من نزل إلى الساحات للمطالبة باستقالة الحكومة"، داعيا اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم وحماية السلم الأهلي.

المصدر: وكالات