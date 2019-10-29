قدم وزير النقل المصري كامل الوزير، التعازي لأسرة المواطن الذي دهسه القطار رقم 934، وقدم اعتذارا لأسرة المتوفى، عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية.

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وأكد كامل الوزير أن حق المتوفى لن يضيع، مشيرا إلى أن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك، وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ علي حياة أي مواطن مصري.

وكانت الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر، قد كشفت ملابسات حادث سقوط شخصين من قطار الإسكندرية الأقصر، أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثاني.

وقالت الهيئة، إن رئيس القطار طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر بدفع قيمة الأجرة لكنهما امتنعا، وعند تخفيف القطار السرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة)، قفزا من القطار.

المصدر: RT