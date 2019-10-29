دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إلى "الحوار والهدوء"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة الحكومة.

وكتب جنبلاط في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي. وتحملت الكثير. لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

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وقد قدم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، استقالته للرئيس ميشال عون، وذلك استجابة لإرادة المتظاهرين حسب تعبيره.

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المصدر: RT