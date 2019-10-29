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جنبلاط: في هذه اللحظة المصيرية أدعو مجددا للحوار والهدوء

أخبار العالم العربي

جنبلاط: في هذه اللحظة المصيرية أدعو مجددا للحوار والهدوء
Reuters Mohamed Azakir
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط (صورة أرشيفية)
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دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إلى "الحوار والهدوء"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة الحكومة.

وكتب جنبلاط في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي. وتحملت الكثير. لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

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 وقد قدم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، استقالته للرئيس ميشال عون، وذلك استجابة لإرادة المتظاهرين حسب تعبيره.

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المصدر: RT

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