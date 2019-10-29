مقتدي الصدر ينضم إلى صفوف المتظاهرين العراقيين في ساحة الصدرين بالنجف

انضم رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم، إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين بالنجف.

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وكانت وسائل إعلام أفادت بأن هذه الخطوة من الصدر جاءت بعد وصوله إلى مطار النجف على متن طائرة قادمة من إيران.

المصدر: أ ف ب