الحريري: سأتوجه إلى بعبدا لتقديم استقالة حكومتي إلى رئيس الجمهورية

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري إنه سيتوجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لتقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

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وكان موقع "المستقبل ويب" ذكر أن لا صحة للمعلومات التي تفيد بأن الحريري سيتوجه إلى المطار بعد إلقاء كلمته.

وقال الحريري في كلمة مقتضبة "لكل الشركاء في الحياة السياسية، مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد"، وأضاف: "هناك فرصة جدية يجب ألا تضيع، وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين".

وتابع: "سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوبا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا الى الشارع".

وأكد الحريري أن "المناصب تأتي وتذهب لكن المهم كرامة وسلامة البلد"، وختم: "ما في حدا أكبر من بلدو".

من الجدير ذكره، أنه وفق الدستور اللبناني، يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفض استقالة الحريري، أو يطلب منه التريث في قراره.

المصدر: RT