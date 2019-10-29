أفاد مراسلنا في بغداد، بأن مجلس النواب العراقي، رفع اليوم الحصانة عن رئيسه ونائبيه.

إقرأ المزيد

وقال المراسل، إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي طلب رفع الحصانة عنه وعن نائبيه بشير حداد وحسن الكعبي"، مبينا أن "أعضاء البرلمان صوتوا على ذلك".

من جهته، أكد مصدر في مكتب رئيس المجلس لـRT، أن "الهدف من رفع الحصانة، حتى يكون الحلبوسي أول المبادرين لذلك وتشجيع بقية الأعضاء أيضا".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق اليوم، لصالح استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة اليوم.

وقال المراسل، إن "حالة من الفوضى يشهدها مجلس النواب بعد هتافات لعدد من النواب يطالبون فيها باستضافة عبد المهدي".

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، عن عدد طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان، ومن بينها طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أنها بلغت 5 طلبات.

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: RT