مراسلنا: البرلمان العراقي يصوت على استضافة عبد المهدي اليوم

أفاد مراسلنا في بغداد، الثلاثاء، بأن مجلس النواب "البرلمان"، صوت لصالح استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة اليوم.

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وقال المراسل، إن "حالة من الفوضى يشهدها مجلس النواب بعد هتافات لعدد من النواب يطالبون فيها باستضافة عبد المهدي".

وأشار مصدر برلماني، إلى أن "مجلس النواب صوت باستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسة، وأنه قرر إبقاء الجلسة مستمرة لغاية حضوره".

وأضاف، أن "رئيس مجلس النواب وجه الأمانة العامة للمجلس بالاتصال برئيس مجلس الوزراء والحضور إلى الجلسة حالا".

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، عن عدد طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان، ومن بينها طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أنها بلغت 5 طلبات.

وقال الحلبوسي خلال جلسة للبرلمان عقدت الاثنين، إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، هي استجواب لوزراء النفط، والكهرباء، والصناعة، والمالية، وكذلك طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء".

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: RT