مصر.. قطار يدهس سيارة ويقتل 4 أشخاص ويصيب 4 آخرين (صورة)

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الثلاثاء، بين قطار وسيارة بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر في مصر، ما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

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وانتقل على الفور إلى موقع الحادث رجال الإسعاف وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، لمتابعة تفاصيل الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتقع الكثير من الحوادث في مصر عند مرور القطارات بالمزلقانات والإشارات، حيث يتصادف عبور السيارات التي تصطدم مع القطارات بشكل مفاجئ.

المصدر: اليوم السابع