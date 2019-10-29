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مصر.. قطار يدهس سيارة ويقتل 4 أشخاص ويصيب 4 آخرين (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. قطار يدهس سيارة ويقتل 4 أشخاص ويصيب 4 آخرين (صورة)
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وقع حادث تصادم، صباح اليوم الثلاثاء، بين قطار وسيارة بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر في مصر، ما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

مصر.. قطار يدهس سيارة ويقتل 4 أشخاص ويصيب 4 آخرين (صورة)حادثة القطار
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ملابسات مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوطهما من قطار في مصر

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث رجال الإسعاف وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، لمتابعة تفاصيل الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتقع الكثير من الحوادث في مصر عند مرور القطارات بالمزلقانات والإشارات، حيث يتصادف عبور السيارات التي تصطدم مع القطارات بشكل مفاجئ.

المصدر: اليوم السابع

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