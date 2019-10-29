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أستراليا تحكم بالسجن 36 عاما على قاتل الطالبة الفلسطينية مصاروة

أخبار العالم العربي

أستراليا تحكم بالسجن 36 عاما على قاتل الطالبة الفلسطينية مصاروة
Reuters
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قضت محكمة في أستراليا اليوم الثلاثاء بالسجن 36 عاما لقاتل الطالبة الفلسطينية آية مصاروة، بعد إدانته بجريمته واعترافه أمام المحكمة في مدينة ملبورن الأسترالية.

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ووفقا لوسائل إعلام أسترالية، اعترف كودي هيرمان (20 عاما)، بقتل الطالبة مصاروة التي كانت تدرس في جامعة في ملبورن.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن مصاروة قتلت إثر إصابتها بالرأس وأنها عانت من صدمة شديدة.

وذكرت لائحة الاتهام ضد هيرمان، أنه هاجم مصاروة بعد وقت قصير من نزولها من القطار، ونفذ جريمته البشعة بالاعتداء الجنسي عليها وقتلها.

واعتقلت الشرطة الجاني، وهو أحد سكان حي قريب من مسرح الجريمة، بعد تحقيقات مكثفة في ظروف الجريمة.

وقتلت الطالبة مصاروة حينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها بعد مشاهدتها عرضا فنيا في شمال مدينة ملبورن.

المصدر: وكالات 

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