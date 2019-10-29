تركيا.. توقيف 17 ألف مشبوه منذ انطلاق الحرب على "داعش"

أوقفت قوات الأمن التركية حسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول"، 17 ألف شخص في إطار مكافحة تنظيم "داعش" منذ 2016.

وذكرت الوكالة التركية أن السلطات أوقفت نحو 13 ألفا و696 مشبوها، في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، وأمرت بحبس 4 آلاف و517 بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن، أجرت خلال الفترة المذكورة، 4 آلاف و536 عملية مداهمة، وأشارت إلى أن السلطات التركية منعت 75 ألفا و480 أجنبيا من دخول الأراضي التركية، بعد التأكد من نيتهم التوجه إلى مناطق الاشتباك عبر الأراضي التركية.

وأوضحت المصادر أن ألفا و174 إرهابيا من "داعش"، و115 آخرين من القاعدة، ما زالوا داخل السجون التركية.

المصدر: "الأناضول"