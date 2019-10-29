تركيا: طائرات عملية البغدادي انطلقت من منطقة سيطرتنا

قال المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، إن الطائرات الأمريكية التي نفذت عملية تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، انطلقت من أراضي سيطرة الجيش التركي في سوريا.

وأوضح جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين أن الطائرات انطلقت من منطقة عملية "درع الفرات"، التي نفذتها تركيا شمال سوريا منذ أغسطس 2016 وحتى مارس 2017.

وأشار جيليك إلى أن القوات المسلحة التركية وفرت التنسيق والدعم اللازمين لمكافحة الإرهاب من لحظة إبلاغها بالعملية.

واعتبر أن مقتل البغدادي يعد نقطة تحول في جهود مكافحة الإرهاب، إلا أن الخطوات المتبعة ضد "داعش" يجب أن تطبق ضد كافة التنظيمات الإرهابية خاصة "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 أكتوبر، عن مقتل زعيم "داعش" بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية بمشاركة 8 مروحيات.

المصدر: الأناضول + وكالات