التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعقد اجتماعا بواشنطن في 14 نوفمبر

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن دول التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة سيعقد اجتماعا في واشنطن يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن الاجتماع سيعقد بطلب من فرنسا.

وأوضح مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، أنه ستناقش خلال الاجتماع "الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل لتعزيز حضور التحالف بشمال شرقي سوريا".

من جهتها، نقلت "رويترز" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيعقد بمشاركة "مجموعة صغيرة من وزراء الخارجية للدول الأعضاء في التحالف". ولم يوضح المسؤول ما هي الدول التي ستشارك في الاجتماع.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قد أعلنت في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد "في وقت قريب".

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي نتيجة عملية خاصة للقوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية فجر الأحد 27 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات