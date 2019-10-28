البغداديون يكسرون قرار حظر التجوال بالمسيرات والأهازيج والأغاني

خرج الآلاف من سكان العاصمة العراقية بغداد، ليلة الثلاثاء، في مسيرات حاشدة كسرا لقرار حظر التجوال الذي أعلنته السلطات.

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وقال مراسلنا في بغداد، إن "مسيرات حاشدة تشهدها العاصمة تأييدا للاحتجاجات رغم قرار الحكومة بفرض حظر التجوال من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا".

وأضاف أن "مسيرات العجلات والمسيرات الراجلة رافقتها احتفالات وأصوات أغان وطنية، ولم تخل من مشاركة العوائل".

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، مساء الاثنين، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: RT