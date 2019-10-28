مراسلنا: اطلاق قنابل الغاز على ساحة التحرير ببغداد والمحتجون يصرون على البقاء رغم سريان حظر التجول

أظهر شريط فيديو مصور، توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، على الرغم من حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة.

ويصور الفيديو وبعدسة RT، المحتجين وهم يحيطون بمدخل جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وهم يحاولون عبوره فيما تقوم القوات الأمنية بصدهم وتستخدم القنابل الصوتية والمسيلة للدموع في ذلك.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين مصرون على البقاء في الساحة، على الرغم من الحظر، كما ويشاهد العديد وهم يرقصون ويطلقون الأهازيج معبرين عن إصرارهم.

المصدر: RT