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"جاهزين" لافتة تنصبها "حماس" في قطاع غزة تأكيدا على جاهزيتها للانتخابات (صورة)

أخبار العالم العربي

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رفعت حركة "حماس" في قطاع غزة لافتة تحمل كلمة "جاهزين" عشية إعلان الحركة عن جهوزيتها لخوض انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد لجنة الانتخابات المركزية، أن حركته مستعدة لخوض الانتخابات.

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وتعهد هنية، باحترام نتائج الانتخابات "حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية"، مضيفا: "متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني) وأيضا نتمسك بتحقيق الوحدة الفلسطينية".

المصدر: RT

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