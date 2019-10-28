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وزير الدفاع المصري: الجيش شهد قفزات غير مسبوقة في التدريب والتسليح

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري: الجيش شهد قفزات غير مسبوقة في التدريب والتسليح
Sputnik
قوات الجيش المصري
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شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكية بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية.

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ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري، بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وأكد وزير الدفاع المصري أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية وفقا لخطط علمية دقيقة لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

المصدر: RT

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