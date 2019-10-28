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روسيا تتفاوض مع مصر لتزويدها بأحدث طائرات "سوخوي"

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روسيا تتفاوض مع مصر لتزويدها بأحدث طائرات
Sputnik
سوخوي
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن محادثات بين موسكو والقاهرة لتوريد 15 طائرة مدنية SSJ-100 ، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن توريد طائرات MS-21 في المرحلة الأولية.

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وقال الوزير الروسي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن موسكو تجري مفاوضات منفصلة مع الشركاء الأفارقة بشأن توريد الطائرات المدنية والعسكرية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المدني.

وتتفاوض روسيا مع مصر حول مسألة توريد طائرات SSJ-100 المدنية منذ عام 2016، حيث نوقشت مسألة تزويد القاهرة بـ12 طائرة مع وجود إمكانية لتزويدها بـ12 طائرة أخرى.

المصدر: تاس

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