العمادي يلتقي ملادينوف لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مقر الأمم المتحدة بالقدس اليوم الاثنين.

واستعرض العمادي جهود قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، "والتي كان آخرها التوجيهات السامية لسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم منحة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، خصص منها 180 مليون دولار لقطاع غزة".

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمشاريع الإغاثية ومشاريع التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، مؤكدين استمرار الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

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من جهته، أكد ملادينوف أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مثمنا مواقف قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين.

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ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في سبيل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة.

المصدر: RT