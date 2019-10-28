 
مباشر

رئيس البرلمان العراقي: طلبات استجواب قدمت لمسؤولين عراقيين ولرئيس الحكومة

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العراقي: طلبات استجواب قدمت لمسؤولين عراقيين ولرئيس الحكومة
Reuters FABRIZIO BENSCH
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmah

كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن عدد طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان، ومن بينها طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أنها بلغت 5 طلبات.

إقرأ المزيد
الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة
الصدر يطالب عبد المهدي بإعلان انتخابات برلمانية مبكرة

وقال الحلبوسي خلال جلسة للبرلمان عقدت اليوم، إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، هي استجواب لوزراء النفط، والكهرباء، والصناعة، والمالية، وكذلك طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أنه "جرى إكمال الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزير النفط والصناعة والزراعة".

وتابع الحلبوسي، أنه "ستتم الاستجوابات في شهر نوفمبر المقبل".

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراجات الصحراء... سباق مثير في يوتا الأمريكية