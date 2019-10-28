باحث مصري يكشف عن 3 سيناريوهات تنتظر "داعش" بعد مقتل البغدادي

كشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، أن هناك عددا من السيناريوهات المنتظرة لمصير تنظيم "داعش" الإرهابي عقب إعلان أمريكا مقتل زعيمه أبو بكر البغداي.

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وأشار فاروق في تصريحات لـRT، إلى أن تنظيم "داعش" ينتظره مصير مجهول في ظل القضاء على الكثير من القيادات المؤثرة داخله، وخسارته للجغرافيا السياسية داخل سوريا والعراق.

وأوضح الخبير المصري، أنه في ظل وجود العديد من الدول الراعية للإرهاب، ووجود مقومات مالية وبشرية تدفع إلى بقاء التنظيم ومحاولة إعادة هيكلة خلاياه مرة أخرى سيكون التنظيم أمام عدد من السيناريوهات التي ستحدد بقاءه من عدمه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف فاروق، أن السيناريو الأول، يتمثل في استمرار تنظيم "داعش" وبقاءه على ما هو عليه في ظل وجود قيادة قوية لديها القدرة على الهيمنة وتستطيع السيطرة على مفاصله وإعادة ترتيب الأوراق داخل "البيت الداعشي".

ونوه بأنه إذا تم تنصيب أبو عمر قرداش، الذي تم تعيينه نائبا للبغدادي خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنه يعتبر قائدا عسكريا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العراقي، وتولى مسؤولية الجهاز الأمني في "داعش"، سيتمكن من وضع التنظيم في مرحلة جديدة، والقضاء على الخلافات والصراعات الداخلية التي تعصف بالكيان وفروعه المشتعلة بين ما يعرف حاليا بتيار الأنصار وتيار المهاجرين.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن السيناريو الثاني يتمثل في تحول التنظيم داخل سوريا والعراق، إلى مجموعة من الخلايا العنقودية، وفق استراتيجية "الذئاب المنفردة" أو "خلايا التماسيح".

وقال إن السيناريو الثالث، يتمثل في بقاء بعض الفلول الداعشية في سوريا والعراق، تحت قيادة ضعيفة مع إعلان انفصال فروع وولايات التنظيم المنتشرة في نطاقات جغرافية ممتدة داخل إفريقيا وآسيا.

القاهرة - ناصر حاتم