حاكم مصرف لبنان: البلد على مسافة أيام من الانهيار في حال عدم اتخاذ خطوات عاجلة

أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن الاقتصاد اللبناني سينهار خلال أيام إذا استمرت الاحتجاجات، ولم تتخذ خطوات عاجلة.

جاء تصريح سلامة في سياق حديثه لشبكة "سي إن إن" اليوم الاثنين.

وقال سلامة إن انهيار الاقتصاد اللبناني "مسألة أيام لأن ذلك سيكلف البلد كثيرا وأهم من ذلك هو أننا نفقد الثقة كل يوم.. والموارد المالية والاقتصاد كلها متعلقة بالثقة".

وأضاف أن "ثروة لبنان الحقيقية هي اللبنانيون اللذين يعملون في الخارج، المغتربون.. وإذا لم يروا حلا يحيي الأمل بالمستقبل فإن هذه التدفقات (المالية الخارجية) التي يعتمد عليها لبنان ستنخفض"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ فترة زادت الوضع تعقيدا وتسببت بإغلاق البنوك في لبنان.

وشدد سلامة على أن لبنان يحتاج إلى "حل فوري" من أجل إنقاذ الموقف، مضيفا: "كلما تأخر الحل كلما كلف ذلك البلد أكثر".

وتابع: "اليوم لا يوجد أي نشاط اقتصادي في البلاد"، محذرا من أن لبنان الذي تثقله ديون دولية يجب تسديدها، "سيصبح في وضع مهمل إذا لم يسددها".

وأشار إلى أن "وظائف الشعب مهددة أيضا لأن الشركات التي تخسر المال قد تتعرض لخطر عدم قدرتها على دفع رواتبهم".

وأكد أن المشكلة التي يواجهها لبنان اليوم تكمن في توقف النشاطات، وأن البلد لا يمكن أن يتحمل ذلك.

المصدر: سي إن إن