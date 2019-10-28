قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، في بيان لها، إن فريق الرصد والتوثيق التابع لها، تعرض للضرب والتنكيل والطرد، في ساحة النسور ببغداد، على أيدي قوات الأمن.

وأكدت المفوضية، أن الفريق التابع لها أبلغ رجال الأمن بالواجب المكلف به في المنطقة.

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وأضاف البيان: "تهيب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالجهات كافة التعاون التام، مع فرق الرصد المتواجدة في ساحات الاحتجاجات والمظاهرات، وقرب المستشفيات وغيرها، وتدعوهم إلى عدم التعرض لهم، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة خدمة للصالح العام".

المصدر: RT