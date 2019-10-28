كشف وزير الموارد المائية والري المصري السابق حسام مغازي جانبا من بنود اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي، وحقيقة الخطاب المزور المنسوب إليه حول عدم علمه بالاتفاق.

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وقدم مغازي شهادته في تصريحات للمرة الأولى عقب تركه حقيبة الري سنة 2016 قائلا إنه بعد توليه مسؤولية وزارة الري في يونيو 2014 حدث أول لقاء للوزراء والوفود من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بعد توقف دام عاما بدون أي تقدم، وبدأت الجلسة الأولى عقبها زيارة للسد في سبتمبر من نفس العام للوقوف على مجريات الأمور في موقع إنشاءات السد.

وأضاف مغازي: "بدأ خبراء الثلاث دول في لقاءات شبه شهرية للتقدم في المفاوضات، حتى تم تحقيق كثير من التوافق وجاء الوقت بعد هذه التفاهمات في صياغة ذلك في اتفاق بين الدول الثلاث ليصبح اتفاق إعلان المبادئ هو الوثيقة الوحيدة الموجودة على الأرض التي تربط الثلاثة دول بخصوص سد النهضة".

وتابع: "جلسنا 3 ليال في الخرطوم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وبصحبتهم الوفود الفنية والقانونية، 6 وزراء اجتمعوا وظللنا نعيد الصياغة مرة واثنتين وثلاث ونطلع الفريق المرافق ونعيد الصياغة ثم ندخل في جولة تفاوض حتى وصلنا لمسودة الاتفاق بعد مفاوضات شاقة كانت تستمر حتى الواحدة صباحا ثم عدنا بها إلى مصر لتأخذ إجراءاتها القانونية في التوثيق".

وقال: "بعد شهور فوجئت بخطاب مزور يتم تداوله موجها مني بصفتي وزيرا للري في ذلك الوقت إلى رئيس الوزراء جاء فيه: "معنديش خبر عن موضوع اتفاق إعلان المبادئ"، موضحا أن القرارات الوزارية التي تصدر عنه موجودة على صفحة الوزارة على الفيسبوك وبها توقيعه حيث تم أخذ نسخة من أحد القرارات متضمنة التوقيع، ووضع صيغة فوقها مفادها أن وزير الري لا يعلم أي شيء عن اتفاق إعلان المبادئ.

المصدر: وكالات