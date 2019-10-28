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مراسلتنا: أنباء عن إطلاق نار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: أنباء عن إطلاق نار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس
Reuters
القدس (صورة أرشيفية)
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أفادت مراسلتنا في القدس، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة من المدينة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس على نحو طارئ، بعد سماع أصوات عيارات نارية قرب باب حطة.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى عملية طعن أعقبها سماع أصوات إطلاق نار، لافتة إلى أن المنفذ تمكن من الانسحاب، وأن قوات أمنية  إسرائيلية كبيرة تطارده.

المصدر: RT + وكالات

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