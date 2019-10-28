أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة الري الحديث التي تعتمد على استبدال الري بالغمر في الوادي والدلتا.

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وأشار خلال لقائه مع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.

وأضاف رئيس الحكومة أنه يوجد مليون فدان يتم ريها وفقا لهذه المنظومة، وذلك لترشيد استخدامات مياه الزراعة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

بدوره أوضح وزير الري المصري، أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، وأن نهر النيل يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، وتبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا، أي أنه يوجد فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار الوزير إلى أنه يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

وتشعر مصر بقلق من احتمال أن يؤثر سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا، على مواردها الشحيحة بالفعل من مياه النيل، الذي تعتمد عليه بشكل شبه كامل، حيث تبحث القاهرة عن حلول لترشيد استخدام المياه خصوصا في الزراعة.

المصدر: RT