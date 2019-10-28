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البحرية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا عسكريا عابرا في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

البحرية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا عسكريا عابرا في البحر الأحمر
جزء من التدريبات
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نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.

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ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري، تضمن التدريب الذي شاركت فيه وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب"، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما اشتمل التدريب حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

المصدر: RT

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