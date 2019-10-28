بمشاركة روسية.. افتتاح جسر عائم يربط ضفتي الفرات شرق سوريا (بالصور)

افتتحت مؤسسة الطرق والجسور في دير الزور بمشاركة خبراء عسكريين روس اليوم الاثنين جسر المريعية العائم، ليربط ضفتي الفرات في دير الزور شرق سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" أن جسر المريعية العائم يربط ضفتي الفرات بين قريتي المريعية ومراط في دير الزور.

وتم تنفيذ الجسر من قبل فرع المؤسسة ومحافظة دير الزور، والخبراء الروس، لاستخدامه مدنيا وعسكريا.

والجسر قادر على تحمل مرور سيارات بحمولات تصل لـ60 طنا، والعبور من الضفة الشرقية لنهر الفرات إلى غربه، ومزود برصيفين منحدرين من الإسمنت في ضفتيه، إضافة إلى دعائم صخرية على طرفيه لتجنب انجراف التربة بارتفاع منسوب النهر.

المصدر: وكالات