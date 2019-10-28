دراسة مصرية تتوقع زيادة حدة التوتر بين أمريكا وإيران

توقعت دراسة حدوث مزيد من التوتر بين أمريكا وإيران في ظل عدد من المعطيات أبرزها خطوات طهران التي تخفض من خلالها التزاماتها تدريجيا إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".

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وأشارت الدراسة التي نشرت في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب" في مصر ومركز "رياليست" الروسي للتحاليل السياسية، أن التوتر سيكون سببه أيضا الحراك الشعبي في كل من العراق ولبنان والذي يشكل ضغطا خاصا على إيران بحكم نفوذها في هاتين الدولتين.

وتوصلت الدراسة التي حصلت RT على نسخة منها، إلى نتيجة مفادها أن مستقبل العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية في الشهور المقبلة، يدور تحت جملة من الضغوط المتبادلة التي يحاول فيها كل من الطرفين إضعاف موقف الطرف الآخر، أو تحسين موقفه لتعظيم مكتسباته من مخرجات الحوار.

من جانبه، قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب" محمد محسن أبو النور، إن عدم التهدئة المحتملة في المدى القريب بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتأسس على عاملين أساسيين وهما: "فشل الوساطة الفرنسية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين وفشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تقريب رئيسي البلدين إلى طاولة المفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى جانب خطوات إيران التدريجية الخارجة عن الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن التوتر المحتمل سببه السقف التفاوضي العالي لدى كل من الطرفين إذ وضعت إيران قبل الجلوس إلى التفاوض 4 شروط وهي: رفع كل العقوبات الأمريكية وتعويض إيران عن العقوبات في العام الماضي، وعودة أمريكا إلى الاتفاق، فضلا عن عدم التحدث عن البرنامج الصاروخي والدور الإيراني في الإقليم، ما يصعب للغاية من احتمالية قبول الإدارة الأمريكية بهذه الشروط.

واختتم أبو النور الدراسة بقوله: "تستخدم الولايات المتحدة من جانبها أقصى وسائل الضغط الاقتصادية والسياسية كي تقنع إيران أنها جادة هذه المرة في الحصول على اتفاق مستدام يقلص الدور الإيراني في الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار الحساسية الأمريكية التقليدية البالغة من البرنامج الصاروخي الباليستي والبرنامج النووي، وعليه فإن المدى المنظور لا ينبئ بتقارب أمريكي ـ إيراني، في ضوء كل الاعتبارات السالفة".

المصدر: RT