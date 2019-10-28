السعودية تثمن جهود واشنطن في القضاء على البغدادي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تثمينها لجهود الإدارة الأمريكية "الكبيرة" في ملاحقة أعضاء تنظيم "داعش" والقضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان وزارة الخارجية، "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه".

وأشادت الخارجية في بيانها بجهود الإدارة الأمريكية في ملاحقة أعضاء التنظيم الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر أن السعودية "مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية لقوات خاصة أمريكية ليلة الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

المصدر: واس