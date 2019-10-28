أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، خطوة هامة في طريق القضاء على الإرهاب.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن هذا التطور يتعين معه مواصلة تظافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.

وأضاف: "كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل داعش والقاعدة والإخوان الإرهابية تنبع من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف".

وشدد على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية لتفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروج لها الجماعات الإرهابية.

كما أشار إلى مواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلا عن إتاحة المنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وعدد من مرافقيه خلال عملية عسكرية أمريكية خاصة في ريف إدلب شمالي سوريا.

المصدر: RT