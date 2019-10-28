صحيفة: مقتل البغدادي تحقق رغم ممارسات ترامب لا بفضلها

اعتبرت "نيويورك تايمز"، أن قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة حول سوريا أربكت خطط البنتاغون لتصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وأجبرته على ترتيب العملية على وجه السرعة.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد، في أعقاب إعلان ترامب عن نجاح العملية عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين ومعنيين بمحاربة الإرهاب قولهم، إن هذه العملية نجحت على الرغم من تصرفات رئيس الولايات المتحدة وليس بفضلها.

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وأشار هؤلاء إلى أن ترامب، عندما قرر سحب القوات من شمال شرقي سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، كان على دراية تامة بأن وكالة المخابرات المركزية CIA والقوات الخاصة الأمريكية كانت في ذلك الحين تركز على تحديد مكان البغدادي تمهيدا للقضاء عليه.

ولفت المسؤولون إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تطلع ترامب على مدى الأشهر الماضية على عملية مطاردة البغدادي، وهذا ما حدده الرئيس نفسه الهدف رقم واحد لها.

وأكد المسؤولون أن قرار ترامب المفاجئ أربك الخطط المفصلة التي وضعها البنتاغون وأجبره على ترتيب العملية الخطيرة على وجه الاستعجال.

وأشاد أحد المسؤولين بدور الأكراد السوريين والعراقيين في ترتيب العملية، قائلا إنهم قدموا لواشنطن معلومات استخباراتية أكثر من أي دولة.

المصدر: "نيويورك تايمز"