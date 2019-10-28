الملك سلمان وولي عهده يبعثان بأطيب التمنيات وأصدق التهاني لأردوغان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان برقيتي تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى قيام الجمهورية التركية.

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وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق وتمنى اطراد التقدم والازدهار لهم".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس أردوغان عبر فيها عن أطيب تهانيه وأصدق تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، راجيا لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وساد الفتور علاقات السعودية وتركيا على إثر مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، وتحول هذا الفتور إلى جفاء مع اعتراض الرياض على عملية "نبع السلام" التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق سوريا منذ التاسع من الشهر الجاري.

المصدر: صحف سعودية