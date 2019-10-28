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طهران تعلق على مقتل البغدادي

أخبار العالم العربي

طهران تعلق على مقتل البغدادي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن طهران لا تعتبر مقتل البغدادي نهاية لتنظيم "داعش" والإرهاب، بل إن أفكاره لا تزال حية.

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وسائل إعلام: مقتل البغدادي بغارة أمريكية
وسائل إعلام: مقتل البغدادي بغارة أمريكية

وأضاف موسوي في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الاثنين، أن أفكار البغدادي لا تزال حية ومن الممكن أن يعيد الأمريكيون تنظيم بقايا "داعش" لتنفيذ أعمال تخريبية في المنطقة.

ولفت موسوي إلى أن إعلان ترامب عن مقتل البغدادي بهذه الطريقة والضجة التي أحدثها يخدم أهدافا انتخابية وقضايا داخلية أمريكية.

وحذر موسوي من أي مخططات جديدة تستهدف المنطقة بعد الإعلان عن مقتل البغدادي، وأضاف: "كلما اقترب موعد الانتخابات يكشفون عن واحدة من أوراقهم هذه للاستهلاك الداخلي، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة لم تكن خطوة كبرى لأن "داعش" تم دحره من قبلنا ودول المنطقة ولكن ينبغي التريث لنرى ما يحمله أعداء المنطقة من مخططات لمستقبلها". 

وتابع: "شباب المقاومة وشعبي وحكومتا سوريا والعراق وشعوب المنطقة الأخرى وبدعم لوجستي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد قضوا على "داعش"، إلا أن الداعشية والفكر الإرهابي والطائفية والتطرف ما زالت قائمة وتندرج على الدوام ضمن أدوات تستخدمها بعض الدول مثل الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات، RT

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