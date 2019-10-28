 
مباشر
عاجل
توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "بريكست" حتى 31 يناير 2020

دخول شاحنات فارغة ترافق مدرعات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

دخول شاحنات فارغة ترافق مدرعات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm3w

أفاد مراسلنا بأن قافلة من الشاحنات الفارغة دخلت ضمن رتل من المدرعات ترفع العلم الأمريكي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق.

إقرأ المزيد
دخول قوة عسكرية أمريكية لسوريا من العراق
دخول قوة عسكرية أمريكية لسوريا من العراق

ونشر مراسلنا صورا ومقطع فيديو لدخول الرتل المذكور إلى الأراضي السورية.

دخول شاحنات فارغة ترافق مدرعات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا

دخول شاحنات فارغة ترافق مدرعات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا

وذكر نشطاء أنه تم رصد عدد من الشاحنات التابعة لقوات التحالف الدولي، ومجموعة من سيارات الهامر الأمريكية على طريق الحسكة القامشلي، ودخول قافلة أخرى من المدرعات إلى الأراضي السورية شمال شرقي البلاد بغطاء جوي من الطيران الحربي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا