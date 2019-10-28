دخول شاحنات فارغة ترافق مدرعات أمريكية إلى شمال شرقي سوريا

أفاد مراسلنا بأن قافلة من الشاحنات الفارغة دخلت ضمن رتل من المدرعات ترفع العلم الأمريكي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق.

إقرأ المزيد

ونشر مراسلنا صورا ومقطع فيديو لدخول الرتل المذكور إلى الأراضي السورية.

وذكر نشطاء أنه تم رصد عدد من الشاحنات التابعة لقوات التحالف الدولي، ومجموعة من سيارات الهامر الأمريكية على طريق الحسكة القامشلي، ودخول قافلة أخرى من المدرعات إلى الأراضي السورية شمال شرقي البلاد بغطاء جوي من الطيران الحربي.

المصدر: RT