أفاد مراسلنا في شمال شرق سوريا، بأن قوات حرس الحدود السورية وصلت إلى مدينة الدرباسية على الحدود مع تركيا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوري، اليوم الأحد، نشر وحدات منه في 4 قرى جديدة بمنطقة رأس العين مقلصة المسافة باتجاه الحدود التركية إلى بضعة كيلومترات.

وتزامن هذا الانتشار مع بدء انسحاب قوات سوريا من المنطقة تنفيذا للاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان القاضي بانسحاب "قسد" مسافة 30 كيلومترا وتسيير دوريات روسية ونشر قوات حدود سورية على الحدود مع تركيا.

المصدر: RT