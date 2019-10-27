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"قسد": "داعش" سيثأر لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

أخبار العالم العربي

Reuters HANDOUT
صورة جوية قيل إنها للمنطقة التي استهدف فيها البغدادي بإدلب السورية
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توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد، أن يثأر تنظيم "داعش" لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في إدلب بسوريا.

وأكد عبدي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون" الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

وكان عبدي أعلن في وقت سابق الأحد عبر موقع "تويتر" أن العملية التي قتل على إثرها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن أدى إلى القضاء على زعيم التنظيم المتطرف.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 12 ألف عنصر من "داعش"، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.

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وحض البغدادي في آخر تسجيل صوتي في 16 سبتمبر الماضي عناصره على "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم متوعدا بـ"الثأر" لهم.

 

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