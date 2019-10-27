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مقتل 3 أشخاص بحادث انهيار في العاصمة الأردنية

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مقتل 3 أشخاص بحادث انهيار في العاصمة الأردنية
alrai.com
عناصر من الدفاع المدني الأردني في موقع انتشار جثة من تحت أنقاض جدار انهار في العاصمة عمان
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أفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني بمقتل 3 أشخاص في حادث انهيار بمنطقة الدوار الثامن بالعاصمة عمان.

وذكر الدفاع المدني، في بيان صدر اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج جثة شخص من تحت الأنقاض يحمل الجنسية المصرية، وقتل إثر حادث انهيار أتربه نتيجة أعمال إنشائية في منطقة الدوار الثامن.

وأضاف البيان أن الجثة تم إخلاؤها إلى مستشفى البشير الحكومي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لا تزال تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن ضحايا باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث.

وسبق أن أفاد الدفاع المدني الأردني بوفاة شخصين ومحاصرة آخر تحت الردم "جراء انهيار جدار استنادي" بمنطقة الدوار الثامن.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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