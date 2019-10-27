ذكرت وزارة الدفاع التركية أنها وجهت تحذيرات لقواتها الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا خلال تنفيذ الولايات المتحدة عمليتها لقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الأحد، إنه "جرى قبل العملية الأمريكية يوم أمس تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية".

وأضافت الوزارة: "قمنا، اعتمادا على مبادئ التعاون وتجنب التدخلات المتبادلة مع العناصر الأمريكيين، بتوجيه تحذيرات لقواتنا واتخذنا إجراءات في الوقت اللازم لضمان أمن العمليات والكوادر".

وتابع البيان التركي: "تصرفنا قبل وأثناء العملية الأمريكية وفقا لروح التحالف والشراكة الاستراتيجية في إطار محاربة التنظيم الإرهابية بينها، بالدرجة الأولى، داعش، وكذلك حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن زعيم "داعش" قتل أمس السبت بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية، فيما أكدت الدفاع التركية أن الغارة التي قتل بها البغدادي جرت بالتنسيق معها.

المصدر: RT