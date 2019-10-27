المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق يحذر من فراغ في السلطة يقود لفوضى سياسية وأمنية
RT
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حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي، من الانزلاق إلى فراغ السلطة، وما يترتب عليه من فوضى سياسية وأمنية.
وأضاف حمودي، في تصريحات صحفية: "أن البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني وضياع حقوق المواطنين".
وأكد، أن "هناك مؤامرة تحاول أن تغير مسار التظاهرات بغية تحويل العراق إلى ساحة تصفية لتصفية الحسابات".
المصدر: RT
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