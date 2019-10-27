حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي، من الانزلاق إلى فراغ السلطة، وما يترتب عليه من فوضى سياسية وأمنية.

وأضاف حمودي، في تصريحات صحفية: "أن البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني وضياع حقوق المواطنين".

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وأكد، أن "هناك مؤامرة تحاول أن تغير مسار التظاهرات بغية تحويل العراق إلى ساحة تصفية لتصفية الحسابات".

المصدر: RT