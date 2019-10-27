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المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق يحذر من فراغ في السلطة يقود لفوضى سياسية وأمنية

أخبار العالم العربي

المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق يحذر من فراغ في السلطة يقود لفوضى سياسية وأمنية
RT
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي
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حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي، من الانزلاق إلى فراغ السلطة، وما يترتب عليه من فوضى سياسية وأمنية.

وأضاف حمودي، في تصريحات صحفية: "أن البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني وضياع حقوق المواطنين".

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وأكد، أن "هناك مؤامرة تحاول أن تغير مسار التظاهرات بغية تحويل العراق إلى ساحة تصفية لتصفية الحسابات".

المصدر: RT

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