أفاد مراسلنا في شمال شرق سوريا بأن بقايا جثة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي نقلت جوا إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق.

وحسب المصدر نفسه فإن بقايا البغدادي نقلت إلى "عين الأسد" لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها بعد أن فجر نفسه وتفتت معظم الجثة.

وقالت المصادر إن ثماني طائرات مروحية شاركت بعملية استهداف البغدادي حيث انطلقت من منطقة صرين العراقية، وحلقت فوق الحدود السورية التركية عبر منطقتي جرابلس والراعي السوريتين بمشاركة وتنسيق من تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية".

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وأكد المصدر نفسه أن "جبهة النصرة" فرضت طوقا على المنطقة، وحظرت الدخول إليها أثناء استهداف البغدادي، واعتقلت أحد الرعاة الذي كان متواجدا بالمنطقة وقت تنفيذ العملية.

المصدر: RT