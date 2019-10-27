مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم "داعش" والذراع اليمنى لزعيمه أبو بكر البغدادي، في عملية مشتركة مع المخابرات الأمريكية قرب مدينة جرابلس السورية.

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وقال قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عبر "تويتر" بعد فترة وجيزة من إعلان مقتل زعيم "داعش" البغدادي في إدلب، إن "قسد" واستمرارا لعملية تصفية البغدادي استهدفت "الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن" للبغدادي والذي كان متحدثا باسم التنظيم، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس بمحافظة حلب السورية.

وأوضح عبدي أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الأمريكي.

استمراراً للعملية السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي و المتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، و ذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد و الجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

وأكد عبدي أن "التنسيق والعمل المشترك" بين "قسد" والجيش الأمريكي لملاحقة واستهداف قيادات "داعش" مستمر "بوتيرة عالية"، متعهدا بالقضاء على المزيد من الدواعش قريبا.

المصدر: RT