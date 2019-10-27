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مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية

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مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم "داعش" والذراع اليمنى لزعيمه أبو بكر البغدادي، في عملية مشتركة مع المخابرات الأمريكية قرب مدينة جرابلس السورية.

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وقال قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عبر "تويتر" بعد فترة وجيزة من إعلان مقتل زعيم "داعش" البغدادي في إدلب، إن "قسد" واستمرارا لعملية تصفية البغدادي استهدفت "الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن" للبغدادي والذي كان متحدثا باسم التنظيم، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس بمحافظة حلب السورية.

وأوضح عبدي أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الأمريكي.

وأكد عبدي أن "التنسيق والعمل المشترك" بين "قسد" والجيش الأمريكي لملاحقة واستهداف قيادات "داعش" مستمر "بوتيرة عالية"، متعهدا بالقضاء على المزيد من الدواعش قريبا.

المصدر: RT

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