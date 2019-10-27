رويترز: مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" بأن اليد اليمنى لزعيم تظيم "داعش" ، قتل قرب مدينة جرابلس بمحافظة حلب السورية، في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية.

وأعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عبر "تويتر" بعد فترة وجيزة من إعلان مقتل زعيم "داعش" البغدادي في إدلب، أن "قسد" واستمرارا لعملية تصفية البغدادي استهدفت "الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن" للبغدادي والذي كان متحدثا باسم التنظيم، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس.

وأوضح عبدي أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الأمريكي".

يتبع..